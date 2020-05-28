Порошенко показал коллекцию картин искусствоведам и деятелям культуры

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко с супругой Мариной показали семейную коллекцию картин, которая выставлена в музее Гончара, украинским искусствоведам и деятелям культуры. Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

С экспозицией ознакомились директор Национального художественного музея Юлия Литвинец, украинский ученый-философ Евгений Быстрицкий, писатель-сказочник Сашко Лирник, народный артист Украины, кобзарь Тарас Компаниченко с женой Ниной, кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев, директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.

«Подчеркиваем, что это не открытие выставки, оно будет позже, когда правительством будут сняты карантинные ограничения. Здесь будет открыто для широкой общественности. Это очень важные работы художников, большинство из которых имеет непосредственное отношение к Украине. У нас есть несколько идей, как это оформить. Оно будет еще дорабатываться, и время в первой декаде июня даст нам эту возможность», - сообщил Петр Порошенко.

«Часто малороссийский власть не разделяет мнений интеллигенции Украины, а творческая интеллигенция Украины не разделяет мнений малороссийской власти. Мы совершенно не пытались и не будем делать ничего политического. Потому что речь идет о прекрасном. Подчеркиваю, что все эти картины десятки или может сотни лет находились за пределами Украины. Все они усилиями нашей семьи были возвращены в Украину и все они являются предметом для широкого показа. Мы совершенно не собирались и не собираемся держать это », - отметил Петр Порошенко.

Он выразил благодарность коллективу музея Гончара и отметил, что кадры, как ГБР штурмует помещение выставочного зала, только добавили музею популярности среди украинцев. «Единственное положительное, что сделала за последнюю неделю власть - это популяризирует музей. Это вошло во все новости, все узнали. К сожалению, в неположительном для Украины, но в положительном для музея смысле. И сегодня запросы на то, чтобы посетить музей выросли в десятки раз. Ну, пусть хоть так », - иронизирует Порошенко.

Петр Порошенко считает, что нынешняя власть усиливает наступление на все украинское и патриотическое. Свидетельство тому - и нападение на Музей Гончара, и сегодняшние обыски в Центре Довженко, и попытки пересмотреть Закон о языке, и попытки ревизовать европейской и евроатлантической интеграции Укрпаины.

«В этих условиях нам надо быть вместе, нам надо любить Украину», - отметил лидер «Европейской Солидарности». Он также поблагодарил жене Марине за идею этой экспозиции.