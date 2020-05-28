Министерство внутренних дел в четверг официально представила систему автоматической фиксации превышения скорости, которая будет запущена с 1 июня.

Мероприятие состоялось в киевском центре безопасности дорожного движения.

Пока что камер немного (их около 50, они расположены в Киеве и основных трассах на подъездах к столице) и фиксируют они только одно нарушение - превышение скорости.

МВД заявило, что для расположения камер выбрали места повышенной концентрации ДТП. Перед ними установлены информационные знаки 5.70.

Фото: МВД

"Если камера фиксирует превышение скорости, происходит автоматическая идентификация транспортного средства за счет считывания государственного номерного знака. В дальнейшем система автоматически выбирает данные из базы и подтягивает их под это правонарушение", - пояснил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

В МВД заверили, что камеры видеофиксации достаточно совершенны, чтобы обойти "защитные пленки", которые продают водителям. Также в КУоАП предусмотрена ответственность за попытки скрыть номер.

После того, как камера зафиксировала нарушение, будут формироваться "письма счастья" от имени Департамента патрульной полиции с зафиксированным правонарушением (его можно будет даже посмотреть на смартфоне, просканировав QR-код) и платежными реквизитами для оплаты штрафа.

Постановление выноситься на лицо, на которого зарегистрировано транспортное средство в реестре МВД. Если владелец указал человека, который постоянно пользуется автомобилем (належний користувач), ответственность будет нести именно этот человек. Если транспортное средство зарегистрировано за юридическим лицом - руководитель юридического лица.

Превышение разрешенной скорости больше чем 20 км/час в Украине наказывается штрафом 255 грн, больше 50 км/час - 510 грн.

На оплату штрафа дают 30 дней.

В случае неуплаты штрафа по истечении этого срока запускается механизм принудительного взыскания. При этом открывается исполнительное производство - на транспортное средство должника и другое имущество (недвижимость, ценные бумаги и т.п.) может быть наложен арест. Кроме того, взимается двойная сумма штрафа.

Но если человек согласен с нарушением, он может оплатить штраф в течение 10 дней с 50%-ной скидкой. "Эта система нужна не для того, чтобы обложить украинцев штрафами. Эта система нужна, чтобы у нас гибло как можно меньше людей на дорогах", - пояснил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Напомним, закон, которым вводится автоматическая фотосъемка и видеофиксация административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, вступил в силу еще в начале августа 2015 года.

На его реализацию потребовалось почти пять лет.