Министерство внутренних дел в четверг официально представила систему автоматической фиксации превышения скорости, которая будет запущена с 1 июня.
Мероприятие состоялось в киевском центре безопасности дорожного движения.
Пока что камер немного (их около 50, они расположены в Киеве и основных трассах на подъездах к столице) и фиксируют они только одно нарушение - превышение скорости.
МВД заявило, что для расположения камер выбрали места повышенной концентрации ДТП. Перед ними установлены информационные знаки 5.70.
"Если камера фиксирует превышение скорости, происходит автоматическая идентификация транспортного средства за счет считывания государственного номерного знака. В дальнейшем система автоматически выбирает данные из базы и подтягивает их под это правонарушение", - пояснил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
В МВД заверили, что камеры видеофиксации достаточно совершенны, чтобы обойти "защитные пленки", которые продают водителям. Также в КУоАП предусмотрена ответственность за попытки скрыть номер.
После того, как камера зафиксировала нарушение, будут формироваться "письма счастья" от имени Департамента патрульной полиции с зафиксированным правонарушением (его можно будет даже посмотреть на смартфоне, просканировав QR-код) и платежными реквизитами для оплаты штрафа.
Постановление выноситься на лицо, на которого зарегистрировано транспортное средство в реестре МВД. Если владелец указал человека, который постоянно пользуется автомобилем (належний користувач), ответственность будет нести именно этот человек. Если транспортное средство зарегистрировано за юридическим лицом - руководитель юридического лица.
Превышение разрешенной скорости больше чем 20 км/час в Украине наказывается штрафом 255 грн, больше 50 км/час - 510 грн.
На оплату штрафа дают 30 дней.
В случае неуплаты штрафа по истечении этого срока запускается механизм принудительного взыскания. При этом открывается исполнительное производство - на транспортное средство должника и другое имущество (недвижимость, ценные бумаги и т.п.) может быть наложен арест. Кроме того, взимается двойная сумма штрафа.
Но если человек согласен с нарушением, он может оплатить штраф в течение 10 дней с 50%-ной скидкой. "Эта система нужна не для того, чтобы обложить украинцев штрафами. Эта система нужна, чтобы у нас гибло как можно меньше людей на дорогах", - пояснил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
Напомним, закон, которым вводится автоматическая фотосъемка и видеофиксация административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, вступил в силу еще в начале августа 2015 года.
На его реализацию потребовалось почти пять лет.