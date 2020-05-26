Спецназ ГБР заблокировал вход в музей, где проходит выставка картин Порошенко

Спецназ Государственного бюро расследований приехал в музей Ивана Гончара, где была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко. Об этом в эфире "Прямого" рассказал блогер, общественный активист, ветеран АТО Александр Погребиский, сообщает Цензор.НЕТ.

Сначала следователи зашли в галерею и начали ее осматривать, и когда адвокат Головань (авдокат Петра Порошенко. - ред.) начал их спрашивать, что они здесь делают и с каким процессуальным действием они здесь находятся, они замолчали и не смогли ответить на вопрос. Он показал им свои документы адвоката, они убежали в машину, потом они вернулись вместе со спецназом в масках, в дорогой специальной одежде. Забежали с этим спецназом в администрацию музея имени Гончара. Заблокировали вход в кабинет директора и не позволили ни журналистам, ни народным депутатам пройти в сам кабинет и узнать, что происходит", - рассказал Погребиский.

Адвокат Порошенко Игорь Головань отметил, что не знает причины появления спецназа в музее.

"Появились люди, которые назвали себя сотрудниками ГБР на выставку, подняли шум, пытались как-то вбросить какие-то повестки. Но как только мы начали детально разбираться кто они, какие у них должности, предложили им не махать удостоверениями перед нами, а предоставить нам возможность аккуратно записать данные их удостоверений, не только их имена, но и должности, и дату выдачи, и так далее - они сразу же начали спешить и покинули помещение выставки", - рассказал Головань.

"Есть видео как они его покидали, как мы пытались их преследовать чтобы все же поговорить.

Затем они вернулись уже с подкреплением - мальчиками в масках, бронежилетах с надписями ГБР, которые как всегда были молчаливы", - добавил Головань.

Журналист Еспресо.TV сообщил, что представители ГБР требуют без постановления суда зайти в музей, не впускают ни посетителей, ни народных депутатов. Директор музея Петр Гончар сказал, что представители ГБР пытались пройти в помещение музея, показав удостоверения и что он ждет разрешения от Порошенко.

Напомним, Государственное бюро расследований вызвало пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко 26 мая на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей через государственную границу. Журналисты отмечают, что речь идет о картинах, представленных в экспозиции. Адвокат заявил, что Порошенко на допрос не пойдет, поскольку повестку ему не вручили.