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Экс-министр обороны Лебедев заочно арестован по делу Майдана

Бывший чиновник скрывается от правосудия в Крыму.

Экс-министр обороны Лебедев заочно арестован по делу Майдана
Фото: Макс Левин

Печерский райсуд Киева 25 мая заочно арестовал бывшего министра обороны Павла Лебедева по делу об убийствах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.

Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.

Решение суда дает возможность начать процедуру экстрадиции, так как Лебедев скрывается от правосудия за рубежом, и заочное досудебное расследование.

В этом уголовном производстве расследуются обстоятельства, которые привели к массовым жертвам среди митингующих.

Напомним, Лебедева отправили в отставку с должности министра обороны вместе со всем Кабмином Николая Азарова 27 февраля 2014 года. В настоящее время он находится на территории оккупированного Крыма, где возглавляет организацию "Мы - севастопольцы".

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