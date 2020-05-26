Экс-министр обороны Лебедев заочно арестован по делу Майдана

Бывший чиновник скрывается от правосудия в Крыму.

Печерский райсуд Киева 25 мая заочно арестовал бывшего министра обороны Павла Лебедева по делу об убийствах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.

Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.

Решение суда дает возможность начать процедуру экстрадиции, так как Лебедев скрывается от правосудия за рубежом, и заочное досудебное расследование.

В этом уголовном производстве расследуются обстоятельства, которые привели к массовым жертвам среди митингующих.

Напомним, Лебедева отправили в отставку с должности министра обороны вместе со всем Кабмином Николая Азарова 27 февраля 2014 года. В настоящее время он находится на территории оккупированного Крыма, где возглавляет организацию "Мы - севастопольцы".