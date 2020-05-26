Адвокат Порошенко - ГБР: публикация видео не заменяет повестку

Адвокат бывшего президента, лидера парии «Европейская солидарность» Игорь Головань заявляет, что размещение Госбюро расследований видео в интернете с вызовом на допрос не заменяет вручение повестки. Об этом она написал в своем блоге на "Украинской правде".

«Порядок осуществления вызова в уголовном производстве урегулирован статьей 135 УПК Украины. Там о «видосиках» ни слова. Лицо вызывается к следователю путем вручения повестки. Потакать нарушением закона мы не будем», - отметил Головань.

Кроме того, он прокомментировал дело о контрабанде картин, в рамках которого ГБР вызвало Петра Порошенко на допрос. По мнению адвоката, попытки допросить экс-президента в качестве свидетеля в производстве, "очевидно направленном против него", является грубым нарушением конституционного принципа верховенства права.

«Де-юре Порошенко свидетель, а де-факто его уже публично объявили обвиняемым. Есть что предъявить - пусть предъявляют...» - отметил адвокат Порошенко.

«Главный герой «видосика» следователь Дощенко работает во Втором отделе Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, ГСУ ГБР. При чем тут военнослужащие? В других отделах уже нет «дураков» расследовать заказные дела с сомнительными перспективами?» - предполагает Головань.

Напомним, Государственное бюро расследований вызвало пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко 26 мая на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей через государственную границу.