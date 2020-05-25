ВАКС закрыл второе дело против экс-главы Аудиторской службы Гавриловой

25 мая коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство против экс-главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой по делу о декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

Отмечается, что дело закрыто из-за истечения сроков давности привлечения его к уголовной ответственности.

Данное уголовное производство было внесено в Единый реестр досудебных расследований 4 января 2017 года. В Высший антикоррупционного суда производства поступило 11 сентября 2019-го.

По версии следствия, в течение 2015-2016 годов Гаврилова не указала в декларации сведения о своем бывшем муже, а от так не задекларировала его доходы, принадлежащее ему недвижимое имущество, транспортные средства и тому подобное. Обвинение настаивало, что, несмотря на расторжение брака, Гаврилова и ее бывший муж фактически продолжали совместно проживать, были связаны общим бытом и имели взаимные права и обязанности.

Во время судебного заседания обвиняемая подала ходатайство об освобождении ее от ответственности в связи с истечением сроков давности. Суд это ходатайство удовлетворил.

Кроме того, судьи отменили наложенный постановлением Соломенского районного суда города Киева арест на ее имущество. Ей также отменили меру пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, 30 сентября прошлого года Кабмин уволил Гаврилову с должности. Соломенский районный суд Киева передал обвинительный акт в отношении нее в ВАКС. В материалах фигурируровали две статьи Уголовного кодекса - ч. 2 ст. 368-2 (незаконное обогащение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации).

Гаврилова, по версии следствия, в течение 2015-2016 годов получила активов на 10 млн гривен, по которым Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура не нашли законных оснований.

В октябре прошлого года ВАКС закрыл дело о незаконном обогащении экс-главы Аудиторской службы.