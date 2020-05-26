Обязательное медицинское страхование спасет систему здравоохранения, - Тимошенко

"Не нужно «изобретать украинский велосипед», нужно взять за пример более 90% стран мира".

Обязательное медицинское страхование граждан может спасти отрасль здравоохранения, обеспечить людей качественной медицинской помощью, а врачей - достойными зарплатами. Об этом заявила Председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

«Нам не нужно «изобретать украинский велосипед», нужно взять за пример более 90% стран мира, в которых пользуются обязательной медицинской страховкой. Нужно организовать систему здравоохранения так, чтобы человек, который, возможно, и не заглядывает за кулисы и может даже не знать, что и на каком звене происходит, мог прийти и получить полный спектр медицинской помощи бесплатно», - отметила лидер партии.

Юлия Тимошенко напомнила, что «Батькивщина» уже зарегистрировала в Верховной Раде законопроект по обязательному медицинскому страхованию.

«Закон предусматривает, что частично страховку будет оплачивать работодатель, частично - наемный работник. Государство должно оплатить неотложную медицинскую помощь, страховку несовершеннолетним детям и неработающим людям, а также лечить за государственный счет особо тяжелые заболевания. В мире такие модели строятся по-разному, но самое главное - не должно быть того, что сейчас происходит в Украине», - считает председатель «Батькивщины».

Юлия Тимошенко убеждена, что начинать вводить такую систему нужно немедленно.

«Сейчас и министр здравоохранения, и президент страны наконец сказали, что надо остановить действующую реформу, переосмыслить и найти тот путь, который для страны был бы подходящим. Хочу пожелать и министру, и президенту мужества, чтобы у них хватило силы и воли остановить ликвидацию украинской системы здравоохранения и вернуть всю систему к обязательному медицинскому страхованию» - подчеркнула Юлия Тимошенко.