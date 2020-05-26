В Украине подтвердили еще 259 случаев заболевания COVID-19
В Украине подтвердили еще 259 случаев заболевания COVID-19
Двух полицейских из Кагарлыка задержали за изнасилование (обновлено)
Двух полицейских из Кагарлыка задержали за изнасилование (обновлено)
Ляшко назвал условия, при которых удасться избежать второй волны эпидемии COVID-19
Ляшко назвал условия, при которых удасться избежать второй волны эпидемии COVID-19
В харьковской больнице зафиксировали вспышку коронавируса среди медиков
В харьковской больнице зафиксировали вспышку коронавируса среди медиков
Одним из претендентов на пост главы НСЗУ является экс-нардеп Константин Яринич
Одним из претендентов на пост главы НСЗУ является экс-нардеп Константин Яринич
Киевское метро возобновило перевозку пассажиров
Киевское метро возобновило перевозку пассажиров
IKEA приостановила работу украинского интернет-магазина из-за слишком большого спроса
IKEA приостановила работу украинского интернет-магазина из-за слишком большого спроса
Владимир Усов: "Мы можем выбить российские компании из американских космических проектов"
Владимир Усов: "Мы можем выбить российские компании из американских космических проектов"
Верховный Суд обжалует в КС карантинные ограничения
Верховный Суд обжалует в КС карантинные ограничения
ГлавнаяПолитика

Обязательное медицинское страхование спасет систему здравоохранения, - Тимошенко

"Не нужно «изобретать украинский велосипед», нужно взять за пример более 90% стран мира".

Обязательное медицинское страхование спасет систему здравоохранения, - Тимошенко
Фото: Lb.ua

Обязательное медицинское страхование граждан может спасти отрасль здравоохранения, обеспечить людей качественной медицинской помощью, а врачей - достойными зарплатами. Об этом заявила Председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

«Нам не нужно «изобретать украинский велосипед», нужно взять за пример более 90% стран мира, в которых пользуются обязательной медицинской страховкой. Нужно организовать систему здравоохранения так, чтобы человек, который, возможно, и не заглядывает за кулисы и может даже не знать, что и на каком звене происходит, мог прийти и получить полный спектр медицинской помощи бесплатно», - отметила лидер партии.

Юлия Тимошенко напомнила, что «Батькивщина» уже зарегистрировала в Верховной Раде законопроект по обязательному медицинскому страхованию.

«Закон предусматривает, что частично страховку будет оплачивать работодатель, частично - наемный работник. Государство должно оплатить неотложную медицинскую помощь, страховку несовершеннолетним детям и неработающим людям, а также лечить за государственный счет особо тяжелые заболевания. В мире такие модели строятся по-разному, но самое главное - не должно быть того, что сейчас происходит в Украине», - считает председатель «Батькивщины».

Юлия Тимошенко убеждена, что начинать вводить такую систему нужно немедленно.

«Сейчас и министр здравоохранения, и президент страны наконец сказали, что надо остановить действующую реформу, переосмыслить и найти тот путь, который для страны был бы подходящим. Хочу пожелать и министру, и президенту мужества, чтобы у них хватило силы и воли остановить ликвидацию украинской системы здравоохранения и вернуть всю систему к обязательному медицинскому страхованию» - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также