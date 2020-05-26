На Youtube-канале LBTV началась трансляция онлайн-круглого стола: «Как украинские города выходят из карантина?»
Организатор - Институт Горшенина при поддержке Ассоциации городов Украины и интернет-портала LB.ua.
В чате прямой трансляции есть возможность задать вопросы участникам.
Вопросы к обсуждению:
- Ситуация с covid-19 в украинском городах. Позади ли критический период?
- В каком режиме сейчас работают и на каких этапах смягчения карантина находятся города?
- Как менялась социальная ситуация в городах в течение карантина? Какие категории граждан нуждаются в дополнительной поддержке?
- Действия местных властей по поддержке бизнеса во время и после карантина.
- Децентрализация после карантина. Становятся ли города более независимыми от центральной власти?
Участники круглого стола:
- Григорий Пустовит, мэр Луцка
- Яна Литвинова, мэр Старобельска, Луганская область
- Владимир Тирон, мэр Каменки, Черкасская область
- Сергей Мазур, мэр Балты, Одесская область
- Юрий Фомичев, мэр Славутича, Киевская область
Модератор круглого стола: Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.
Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - является обязательным.