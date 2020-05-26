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Трансляция онлайн-круглого стола: "Как украинские города выходят из карантина?"

В чате прямой трансляции есть возможность задать вопросы участникам.

Трансляция онлайн-круглого стола: "Как украинские города выходят из карантина?"
Фото: Макс Левин

На Youtube-канале LBTV началась трансляция онлайн-круглого стола: «Как украинские города выходят из карантина?» 

Организатор - Институт Горшенина при поддержке Ассоциации городов Украины и интернет-портала LB.ua.

В чате прямой трансляции есть возможность задать вопросы участникам.

Вопросы к обсуждению:

  1. Ситуация с covid-19 в украинском городах. Позади ли критический период?
  2. В каком режиме сейчас работают и на каких этапах смягчения карантина находятся города?
  3. Как менялась социальная ситуация в городах в течение карантина? Какие категории граждан нуждаются в дополнительной поддержке?
  4. Действия местных властей по поддержке бизнеса во время и после карантина.
  5. Децентрализация после карантина. Становятся ли города более независимыми от центральной власти?

Участники круглого стола:

  • Григорий Пустовит, мэр Луцка
  • Яна Литвинова, мэр Старобельска, Луганская область
  • Владимир Тирон, мэр Каменки, Черкасская область
  • Сергей Мазур, мэр Балты, Одесская область
  • Юрий Фомичев, мэр Славутича, Киевская область

Модератор круглого стола: Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - является обязательным.

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