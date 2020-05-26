Япония полностью сняла режим ЧС

Премьер предупредил, что это вовсе не означает конца пандемии в стране.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник, 25 мая, отменил режим чрезвычайной ситуации в Токио и еще четырех префектурах - соседних Канагаве, Тибе и Сайтаме, а также в Хоккайдо к северу от столицы.

Таким образом действие особого положения прекращено на территории всей страны, после того как этот шаг одобрила созванная правительством экспертная комиссия, передает DW.

При этом Абэ предупредил, что эта мера вовсе не означает конца пандемии в стране.

Он добавил, что задача властей состоит в том, чтобы найти баланс между рекомендациями и потребностями экономики, - до тех пор, пока не будут разработаны эффективные лекарства и вакцина от коронавируса.

Режим ЧС действовал в стране более месяца. В минувшие семь дней темпы распространения заболевания сохранялись на уровне менее 0,5 случая на 100 тыс. населения, это и стало одним из критериев отказа от чрезвычайного положения, поясняет телеканал NHK.

В общей сложности положительный результат теста на коронавирус получен в Японии у более чем 16 тыс. человек. Скончались свыше 800 человек.