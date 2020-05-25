В Украине подтвердили еще 259 случаев заболевания COVID-19
В Украине подтвердили еще 259 случаев заболевания COVID-19
Одним из претендентов на пост главы НСЗУ является экс-нардеп Константин Яринич
Одним из претендентов на пост главы НСЗУ является экс-нардеп Константин Яринич
Владимир Усов: "Мы можем выбить российские компании из американских космических проектов"
Владимир Усов: "Мы можем выбить российские компании из американских космических проектов"
В харьковской больнице зафиксировали вспышку коронавируса среди медиков
В харьковской больнице зафиксировали вспышку коронавируса среди медиков
Ляшко назвал условия, при которых удасться избежать второй волны эпидемии COVID-19
Ляшко назвал условия, при которых удасться избежать второй волны эпидемии COVID-19
Верховный Суд обжалует в КС карантинные ограничения
Верховный Суд обжалует в КС карантинные ограничения
Двух полицейских из Кагарлыка задержали за изнасилование (обновлено)
Двух полицейских из Кагарлыка задержали за изнасилование (обновлено)
Киевское метро возобновило перевозку пассажиров
Киевское метро возобновило перевозку пассажиров
IKEA приостановила работу украинского интернет-магазина из-за слишком большого спроса
IKEA приостановила работу украинского интернет-магазина из-за слишком большого спроса
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Ляшко назвал условия, при которых удасться избежать второй волны эпидемии COVID-19

Одно из них - формирование коллективного иммунитета на уровне 95% населения.

Ляшко назвал условия, при которых удасться избежать второй волны эпидемии COVID-19
Фото: facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Украине удастся избежать второй волны заболеваемости коронавирусной й болезнью COVID-19 при условии, если коронавирус потеряет свою агрессивность и в случае разработки вакцины, массовых прививок и формирования коллективного иммунитета на уровне 95% населения страны.

Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует УНИАН.

"Избежать второй волны коронавирусной болезни можно при двух условиях: первое - во время циркуляции коронавирус потеряет свою агрессивность... не будет вызывать заболевания у человека и пойдет на спад. Второе - разработка вакцины, массовые прививки, формирование коллективного иммунитета на уровне 95%. Тогда нам действительно удастся предотвратить вторую волну", - заявил он.

По словам Ляшко, если эти два условия не будут исполнены, то в определенный период времени вирус будет циркулировать в Украине и мире.

Ранее сегодня в ВОЗ заявили, что мир достиг только середины первой волны пандемии коронавируса COVID-19. Возможная вторая волна эпидемии может совпасть с сезонным гриппом.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также