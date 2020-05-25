Ляшко назвал условия, при которых удасться избежать второй волны эпидемии COVID-19

Одно из них - формирование коллективного иммунитета на уровне 95% населения.

Украине удастся избежать второй волны заболеваемости коронавирусной й болезнью COVID-19 при условии, если коронавирус потеряет свою агрессивность и в случае разработки вакцины, массовых прививок и формирования коллективного иммунитета на уровне 95% населения страны.

Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует УНИАН.

"Избежать второй волны коронавирусной болезни можно при двух условиях: первое - во время циркуляции коронавирус потеряет свою агрессивность... не будет вызывать заболевания у человека и пойдет на спад. Второе - разработка вакцины, массовые прививки, формирование коллективного иммунитета на уровне 95%. Тогда нам действительно удастся предотвратить вторую волну", - заявил он.

По словам Ляшко, если эти два условия не будут исполнены, то в определенный период времени вирус будет циркулировать в Украине и мире.

Ранее сегодня в ВОЗ заявили, что мир достиг только середины первой волны пандемии коронавируса COVID-19. Возможная вторая волна эпидемии может совпасть с сезонным гриппом.