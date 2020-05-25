ВОЗ предупредила о втором пике первой волны пандемии COVID-19

Мир достиг только середины первой волны пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом заявил руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

"Прямо сейчас мы переживаем не вторую волну (коронавируса, - ред.), мы - прямо в середине первой волны", - цитирует представителя ВОЗ Интерфакс-Украина.

Майк Райан пояснил, что на такое положение дел указывает эпидемиологическая обстановка в Центральной и Южной Америке, Южной Азии, Африке.

В то же время, продолжил Райан, можно поздравить такие страны как Испания, которые смогли сдержать распространение болезни.

Он отметил, что COVID-19 может продемонстрировать внезапный новый пик заболеваемости, а сокращение прироста новых случаев не означает, что эта тенденция обязательно будет длиться постоянно.

"Мы можем получить второй пик в этой волне (COVID-19, - ред.): такое происходило с пандемиями в прошлом. (...) При пандемии испанского гриппа. Мы получили (тогда, - ред.) второй пик, не обязательно вторую волну", - отметил Райан.

По его словам, страны Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии должны продолжать проводить тестирование на коронавирус, отслеживать пути его передачи, осуществлять прочие меры в сфере здравоохранения с целью избежать второго пика заболевания.

Позднее в этом году, отметил представитель ВОЗ, необходимо заняться проблемой возможной второй волны эпидемии, которая может совпасть с сезонным гриппом.

Ранее в ВОЗ заявили, что новым эпицентром эпидемии COVID-19 стала Южная Америка. Больше всего от коронавируса пострадала Бразилия.