Из плена пиратов освободили еще одного украинского моряка, который был захвачен в Гвинейском заливе

Он находится в одной из стран ЕС, вскоре будет доставлен в Украину.

Из плена пиратов освободили украинского моряка-члена экипажа судна Tommi Ritscher. Об этом в Twitter сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Еще один гражданин Украины освобожден из плена пиратов - член экипажа MV Tommi Ritscher (захвачено в Гвинейском проливе 19 апреля)", - сообщил он.

Посольство Украины в Нигерии обеспечило миграционные и таможенные процедуры. Моряк находится в одной из стран Евросоюза, вскоре его репатриируют в Украину.

О захвате в плен гражданина Украины у берегов Бенина стало известно 20 апреля. Сообщение об этом Украина получила от посольства ФРГ. В нем говорится, что пиратское нападение совершено на Tommi Ritscher, MO 9656137, флаг Португалии, оператор судна Transeste Schiffahrt Gmbh (Германия).

Напомним, что также удалось освободить семерых украинцев, которых пираты взяли в плен в Гвинейском заливе 22 марта. Граждане Украины были членами экипажа грузового судна MSC TALIA F.