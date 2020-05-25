Нардепа Давиденко нашли застреленным (обновлено)
Нардепа Давиденко нашли застреленным (обновлено)
Ожидаемого спада эпидемии в Украине нет, - Степанов
Ожидаемого спада эпидемии в Украине нет, - Степанов
Экс-замминистра здравоохранения объяснил, почему ослаблять карантин в Киеве все-таки нельзя
Экс-замминистра здравоохранения объяснил, почему ослаблять карантин в Киеве все-таки нельзя
Препарат от малярии гидроксихлорохин увеличивает смертность пациентов COVID-19
Препарат от малярии гидроксихлорохин увеличивает смертность пациентов COVID-19
Решение об открытии метро в Киеве будут принимать 25 мая, - Ляшко
Решение об открытии метро в Киеве будут принимать 25 мая, - Ляшко
Киевское метро возобновило перевозку пассажиров
Киевское метро возобновило перевозку пассажиров
Коронавирус в Украине подтвердили еще у 406 человек
Коронавирус в Украине подтвердили еще у 406 человек
В харьковской больнице зафиксировали вспышку коронавируса среди медиков
В харьковской больнице зафиксировали вспышку коронавируса среди медиков
В Украине подтвердили еще 259 случаев заболевания COVID-19
В Украине подтвердили еще 259 случаев заболевания COVID-19
ГлавнаяМир

Из плена пиратов освободили еще одного украинского моряка, который был захвачен в Гвинейском заливе

Он находится в одной из стран ЕС, вскоре будет доставлен в Украину. 

Из плена пиратов освободили еще одного украинского моряка, который был захвачен в Гвинейском заливе
Фото: aqua-marine.org

Из плена пиратов освободили украинского моряка-члена экипажа судна Tommi Ritscher. Об этом в Twitter сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Еще один гражданин Украины освобожден из плена пиратов - член экипажа MV Tommi Ritscher (захвачено в Гвинейском проливе 19 апреля)", - сообщил он.

Посольство Украины в Нигерии обеспечило миграционные и таможенные процедуры. Моряк находится в одной из стран Евросоюза, вскоре его репатриируют в Украину.

О захвате в плен гражданина Украины у берегов Бенина стало известно 20 апреля. Сообщение об этом Украина получила от посольства ФРГ. В нем говорится, что пиратское нападение совершено на Tommi Ritscher, MO 9656137, флаг Португалии, оператор судна Transeste Schiffahrt Gmbh (Германия).

Напомним, что также удалось освободить семерых украинцев, которых пираты взяли в плен в Гвинейском заливе 22 марта. Граждане Украины были членами экипажа грузового судна MSC TALIA F. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также