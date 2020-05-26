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Вербовщику переводчика Гройсмана заочно предъявили подозрение

Бывший сотрудник Кабмина сотрудничал с российской разведкой.

Вербовщику переводчика Гройсмана заочно предъявили подозрение
Станислав Ежов
Фото: Сергей Нужненко

СБУ и Офис генпрокурора заочно сообщили о подозрении начальнику оперативного отдела 74-го разведцентра Главного управления Генштаба России. Ему вменяют подстрекательство к госизмене бывшего сотрудника Кабмина Станислава Ежова.

Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.

По данным следствия, российский разведчик в 2017 году привлек к конфиденциальному сотрудничеству Ежова с целью получения от него сведений, разглашение которых могло навредить суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Гражданину России вменяют ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса.

Продолжается досудебное расследование, которое осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.

Напомним, что в августе 2019 года Голосеевский райсуд Киева признал Ежова виновным в совершении государственной измены в пользу спецслужб РФ, приговорил его к трем годам лишения свободы. Но сразу после приговора Ежов вышел на свободу по "закону Савченко" и в сентябре 2019 году был обменен в Россию.

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