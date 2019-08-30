Переводчик Гройсмана получил 3 года за госизмену и вышел на свободу по "закону Савченко"

Голосеевский районный суд Киева 22 августа утвердил сделку о признании вины бывшего заместителя руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова в работе на российские спецслужбы и приговорил его к трем годам и 28 дням лишения свободы без конфискации имущества.

Об этом сообщают "Українськi Новини" со ссылкой на решение суда.

Суд признал Ежова виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 28 ч. 2, 111 Уголовного кодекса (государственная измена). При этом суд зачел в срок отбытия наказания Ежова срок его предварительного заключения с 20 декабря 2017 года по 3 июля 2019 года включительно, из расчета 1 день предварительного заключения за 2 дня лишения свободы, что составляет 3 года 28 дней.

Таким образом суд указал, что Ежов отбыл наказание.

При этом суд изменил ему меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство до вступления приговора в законную силу. До этого времени Ежов должен сообщать суду об изменении места своего жительства.

Также суд обязал вернуть Ежову паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу. Арест с его имущества, а именно с квартиры, автомобиля и других вещей, - снят.

Напомним, 20 декабря 2017 года Служба безопасности задержала Ежова по подозрению в госизмене. Его обвинили в передаче спецслужбам РФ материалов о встречах премьера с иностранными чиновниками, в частности с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и верховным представителем ЕС Федерикой Могерини.

3 июля суд освободил Ежова из-под стражи на основании решения Конституционного Суда от 25 июня, который признал неконституционным избрание для подозреваемых в госизмене и терроризме меры пресечения исключительно в виде ареста.