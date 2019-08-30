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Зеленский уволил Луценко и назначил генпрокурором Руслана Рябошапку

ГПУ официально получила нового руководителя.

Зеленский уволил Луценко и назначил генпрокурором Руслана Рябошапку
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский уволил генерального прокурора Юрия Луценко и назначил вместо него Руслана Рябошапку.

Об этом говорится в указах №636/2019 и №638/2019 от 29 августа.

Третьим указом Зеленский уволил Рябошапку с должности заместителя руководителя Офиса президента.

Перед этим Верховная Рада согласовала назначение Рябошапки голосами 312 депутатов.

Напомним, бывший член Национального агентства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка был главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Владимира Зеленского, а после президентских выборов получил место в его администрации.

Юрий Луценко был генеральным прокурором с 12 мая 2016 года, когда ради него парламент принял закон, разрешив назначать генпрокурором кандидата без юридического образования и опыта работы в прокуратуре.

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