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Пентагон рекомендует продолжение военной помощи Украине, - СМИ

В 2019 финансовом году США выделили Украине 250 млн долларов на помощь в области безопасности.

Пентагон рекомендует продолжение военной помощи Украине, - СМИ

Пентагон завершил аудит военной помощи Украине по заказу Белого дома и пришел к выводу, что помощь должна продолжаться.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник американского ведомства, сообщает Politico.

"Департамент рассмотрел пакет внешней помощи и поддерживает его", - сказал изданию высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.

Также сообщается, что в эти выходные в Польше должна состояться встреча между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Politico, ссылаясь на источник в администрации США, сообщало, что администрация Трампа пересматривает программу военной помощи Украине. Пересмотр, якобы, имеет целью убедиться, что предоставленные Соединенными Штатами средства используются в интересах США.

В 2019 финансовом году законодатели США выделили Украине 250 миллионов долларов на помощь в области безопасности, включая деньги на оружие, обучение, оборудование и разведывательную поддержку. В частности, Конгресс выделил 50 миллионов долларов на вооружение.

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