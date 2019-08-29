Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский принял участие первом в заседании Верховной Рады.

Согласно регламенту, он выступил с посланием к новому созыву, поздравив их со вступлением в должность и призвав к эффективной работе.

Фото: Михаил Палинчак

Фото: Михаил Палинчак

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Кроме того, он присутствовал во время рассмотрения вопроса о назначении нового состава Кабинета министров во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

С назначением Кабинета министров и началом работы Верховной Рады девятого созыва в Украине завершился процесс смены власти, который начался еще в мае с вступлением в должность президента Зеленского.