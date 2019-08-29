Фото: Макс Левин

Верховная Рада назначила министром иностранных дел заместителя главы Офиса президента Вадима Пристайко по представлению Владимира Зеленского.

За его кандидатуру проголосовали 310 депутатов при минимально необходимых 226.

Фото: Макс Левин

Пристайко 49 лет. С 22 мая он занимал должность замглавы Офиса президента. До этого, с июля 2017 года, он возглавлял миссию Украины при НАТО.

В 2014-2017 Пристайко годах занимал должности замминистра иностранных дел - руководителя аппарата, первого замминистра иностранных дел. В 2012-2014 годах был послом Украины в Канаде, а ранее работал в посольстве Украины в США.

Напомним, с 19 июня 2014 года МИД Украины возглавлял Павел Климкин. 17 мая 2019 года он подал в отставку, но Рада отказалась ее принять.

11 июня президент Зеленский снова попросил Раду уволить Климкина и предложил назначить главой МИДа Пристайко. Он был единственным кандидатом на эту должность.