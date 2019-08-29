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"Автомайдан" выгнал двух активистов-депутатов за поддержку Кабмина с Аваковым

"Люди фактически покрывают того, против кого мы боремся уже четвертый год".

"Автомайдан" выгнал двух активистов-депутатов за поддержку Кабмина с Аваковым
Фото: Макс Левин

Общественная организация "Всеукраинское объединение Автомайдан" выгнало двух активистов - Егора Чернева и Александра Мариковского - в связи с тем, что они как депутаты от "Слуги народа" поддержали назначение Кабинета министров с Арсеном Аваковым.

Об этом говорится в фейсбуке "Автомайдана".

"Своими голосами они помогли удержаться во власти человеку, который ответственен за провал реформы полиции, десятки нераскрытых преступлений против активистов и журналистов, многочисленные коррупционные скандалы и тому подобное. В связи с этим правлением Автомайдана единогласно приняло решение об исключении Егора Чернева и Александра Мариковського из организации. Не представляем, как членами Автомайдана могут быть люди, которые фактически покрывают того, против кого мы боремся уже четвертый год", - говорится в заявление.

Напомним, что Авакову удалось пережить уже третью смену Кабинета министров и остаться в кресле министра внутренних дел.

Он был назначен главой МВД вскоре после бегства Виктора Януковича, в ноябре 2014 года он остался министром после внеочередных выборов Верховной Рады, а в апреле 2016 года - после назначения премьером Владимира Гройсмана.

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