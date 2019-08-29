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Зеленский уволил Баканова, Пристайко и Загороднюка с прежних должностей

Рада назначила их на должности глав  СБУ, МИД и Минобороны.

Зеленский уволил Баканова, Пристайко и Загороднюка с прежних должностей
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский уволил с прежних должностей Ивана Баканова, Вадима Пристайко и Андрея Загороднюка.

Соответствующие указы №№632-635 опубликованы на сайте главы государства.

Сообщается, что Баканов уволен с должности первого замглавы СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Пристайко уволен с должностей главы миссии Украины при НАТО и замглавы Офиса президента Украины, а Загороднюк выведен из наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Ранее 29 августа Верховная Рада назначила Баканова на должность главы СБУ, Пристайко - на должность министра иностранных дел, Загороднюк назначен министром обороны.

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