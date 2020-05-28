47 нардепов обратились в КС с просьбой признать незаконным отделение ГТС от "Нафтогаза"

В Конституционный суд Украины поступило представление от 47 нардепов относительно неконституционности закона об анбандлинге "Нафтогаза" - отделении ГТС в отдельную компанию.

Об этом информирует пресс-служба суда.

Отмечается, что уполномоченные представители нардепов, которые подали представление, - нардепы от "Батькивщины" Юлия Тимошенко и Сергей Власенко.

"Обращение с конституционным представлением обусловлено тем, что энергетика является стратегически важной отраслью экономики Украины, от стабильности и устойчивого развития которой зависят жизнедеятельность и качество большинства сфер жизни общества, а также непосредственно благосостояние украинского народа не только нынешнего, но и будущих поколений", - говорится в документе.

Представление в КС, в частности, подписали Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Михаил Волынец, Иван Крулько, Валентин Наливайченко, Юлия Левочкина, Виктор Медведчук, Наталья Королевская, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич и другие.