Депутаты обжаловали в КСУ особую процедуру, по которой приняли "антиколомойский закон"

53 депутата Верховной Рады во главе с Юлией Тимошенко обжаловали в Конституционном Суде особую процедуру, по которой был принят "антиколомойский" закон.

Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

Депутаты ссылаются на нарушение конституционной процедуры, которое, по их мнению, было допущено при рассмотрении и принятии законопроекта №1043.

Он был принят за основу с сокращенным сроком подготовки ко второму чтению еще в сентябре 2019 года. Депутаты указывают, что предложения и поправки к законопроекту можно было подавать только до 17 сентября 2019 года. Через два дня после крайнего срока все поправки были обработаны профильным комитетом, который подготовил сравнительную таблицу.

Однако через семь месяцев, 14 апреля, этот же комитет повторно обработал все поданные предложенные и поправки и составил абсолютно другую таблицу, в которой появилась особая процедура принятия законопроектов. При этом в редакции ко второму чтении не осталось ни одной нормы от редакции, принятой в первом чтении.

Депутаты уверены, что это является основанием для признания законопроекта неконституционным полностью.

Конституционное представление подписали представители "Батькивщины" и другие депутаты, в том числе Тарас Батенко, Антон Поляков, Анна Скороход, Ольга Василевская-Смаглюк, Игорь Палица, Ирина Констанкевич, Ярослав Дубневич.

Напомним, что ко второму чтению "антиколомойского" закону подали больше 16 тысяч поправок. Если бы депутаты решились войти в их рассмотрение по обычной процедуре, это затянулось бы на многие месяцы, и работа парламента была бы заблокирована.

Поэтому депутаты внесли изменения в регламент, прописав особую процедуру принятия этого закона, разрешившую не рассматривать все поправки подряд.

Благодаря этому законопроект был рассмотрен и принят за основу и в целом всего за 40 минут.

Суть законопроекта сводится к тому, что владельцы обанкротившегося банка, в том числе бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский, не смогут отменить или приостановить его ликвидацию через суды, вернуть банк себе или восстановить его работу.

Этот законопроект был ключевым условием для новой кредитной программы Международного валютного фонда.