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В совете музеев призвали ГБР извиниться перед директором музея Гончара

Спецназ блокировал вход в музей.

В совете музеев призвали ГБР извиниться перед директором музея Гончара
Фото: facebook/ICOM Ukraine

Украинский национальный комитет Международного совета музеев (ІСОМ) считает недопустимыми действия представителей Государственного бюро расследований в Национальном центре народной культуры «Музей Ивана Гончара». Об этом говорится в заявлении комитета, размещенном на его официальной странице в фейсбуке.

В ІСОМ считают, что подобные действия сотрудников ГБР, которые заблокировали вчера вход в музей, где проходит выставка картин из коллекции Петра Порошенко, нарушают "принцип верховенства права и подрывают общественное доверие".

"Музеи являются публичным пространством, местом хранения общего наследия и диалога. Они ожидают от правоохранительных органов защиты и поддержки, а не агрессии и насилия на границе актов вандализма. Последний раз правоохранители врывались в помещение музея силой в январе 2014. Эта практика должна быть навсегда искоренена.

Требуем от руководства ГБР принести извинения Петру Гончару и провести служебное расследование данного инцидента", - говорится в заявлении.

Напомним, вчера спецназ Государственного бюро расследований попытался войти внутрь музея Гончара, где выставляются картины из частной коллекции Порошенко, в рамках уголовного дела о незаконном перемещении культурных ценностей через государственную границу. Силовики не пропускали внутрь здания ни директора музея, ни посетителей, ни народных депутатов.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов заявил, что силовики украли таможенные декларации из музея Гончара, которые утром были представлены вместе с экспозицией картин из семейной коллекции.

В ГБР заявили, что сотрудники Государственного бюро расследований отправились в музей Ивана Гончара "с целью вручения уведомления о вызове на допрос и проведения следственных действий".

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