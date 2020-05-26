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Зеленский утвердил программу "Украина - НАТО" на 2020 год

Программа направлена на реализацию евроатлантического курса Украины.

Зеленский утвердил программу "Украина - НАТО" на 2020 год
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский утвердил годовую национальную программу под эгидой комиссии "Украина - Организация Североатлантического договора (НАТО)" на 2020 год.

Об этом говорится в указе Президента №203 от 26 мая.

Годовая национальная программа (ГНП) определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, а также государственные органы, ответственные за выполнение этих задач, отмечает пресс-служба главы государства.

"Программа является системным документом, направленным на планомерную реализацию закрепленного Конституцией Украины стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора", - говорится в сообщении.

Особое внимание в программе уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, перевода сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и усиления демократического гражданского контроля.

Главный акцент в программе сделан на усилиях государства для обеспечения безопасности и благосостояния человека как ключевого субъекта национальной безопасности.

Реализация всеобъемлющих реформ в различных сферах, предусмотренных ГНП, должна еще больше приблизить Украину к Альянсу.

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