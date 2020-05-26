"Мы не выходим из карантина, а приспосабливаемся жить по-новому в условиях карантина", - мэры

Статистика заболеваемости COVID-19 пока не показывает положительной динамики, поэтому те смягчения карантинных мероприятий, которые сегодня происходят, являются не постепенным выходом из карантина, а приспособлением к жизни в условиях карантина. Об этом заявил мэр Луцка Григорий Пустовит во время онлайн-круглого стола «Как украинские города выходят из карантина?», организованного Институтом Горшенина при поддержке Ассоциации городов Украины и интернет-портала LB.ua.

Город Луцк, как и область, не попал под смягчения карантина, так как показатель заболеваемости COVID-19 на Волыни все еще находится выше планки, установленной правительством. Поэтому городской транспорт продолжает работать в режиме "спецподвозки": развозки людей по месту работы, а не ходит по обычному расписанию. Об этом рассказал мэр Луцка Григорий Пустовит.

Однако в городе открылись продовольственные и непродовольственные рынки. В то же время Григорий Пустовит не считает это мерами смягчения карантина: "Я подчеркиваю: это не выход из карантина. Мы приспосабливаемся жить по-новому в условиях карантина, в условиях, когда болезнь не отступает и не позволяет нам полноценно жить, так, как мы жили полгода назад".

Мэр Луцке подчеркнул, что многие из ограничительных мер приходится принимать несмотря на их непопулярность: "В этой ситуации выйти без негатива, без непопулярных решений, без решений, которые многим нужно объяснять, невозможно".

"Мы одни из первых в Украине прекратили работу общественного транспорта, мы одни из первых закрыли рынки, мы достаточно активно действовали на начальном этапе эпидемии", - отметил Григорий Пустовит. Он отметил, что Волынь - это пограничная область, которая граничит с Польшей, и очень много людей работает в Польше, Чехии, Словакии, Италии. Поэтому с начала карантинных мероприятий очень много людей пересекли границу в Волынской области, и не все они придерживались самоизоляции и рассказывали правдивые данные о себе и месте своего пребывания. "Но мы справились с ситуацией, и у нас было всего несколько вспышек. Четкие и конкретные действия позволили нам преодолеть эту проблему", - подчеркнул Григорий Пустовит.

Поддержал своего коллегу и Юрий Фомичев, мэр Славутича Киевской области. "Я согласен, что это не выход из карантина. Мы учимся жить в других реалиях. Раньше я шутил, но сейчас и погода подтверждает: этот "дождь" надолго".

"Славутич не имеет заболеваемости COVID-19. Было подозрение только у одного человека. И сразу можно было проследить за реакцией людей: была социальная дистанция, маски на лицах и тому подобное. Мы учимся жить по-другому, и к этому надо привыкать. Для нас, как для руководителей городов особенно важно есть хранить в рабочем состоянии критическую инфраструктуру. А с обществом является постоянный диалог. Некоторые вещи мы можем себе позволить по ослаблению, более нормальной жизни в наших городах ", - подчеркнул мэр Славутича.