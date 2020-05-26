"Это какое-то нападение правонарушителей": Адвокат Головань рассказал подробности силового захвата Музея Гончара

Адвокат бывшего президента, лидера партии "Европейская солидарность" Игорь Головань рассказал подробности силового захвата Музея Гончара.

Он заявил, что силовики ворвались в музей "под важным предлогом, что они спасают какое-то имущество".

"Под важным предлогом, что они спасают какое-то имущество, ворвались, переписали картины, по-моему забрали выставленные документы, подтверждающие законное приобретение и ввоз картин. После этого скрылись", - сказал Головань.

Адвокат сообщил, что "господин, который назывался следователем, так не хотел показывать свое удостоверение", потому что "оно у него недействительное".

"У него удостоверение еще старое, где написано другое подразделение, не то, в котором он реально работает. То есть фактически недействительное удостоверение. Именно поэтому он не хотел предъявлять. Когда это выяснилось, он его спрятал, у него была небольшая истерика, и поэтому они сейчас так быстро сбежали, они сказали, что картины оставляют на хранение музе. Это какое-то нападение правонарушителей", - пояснил адвокат.

Он подчеркнул, что "не было никакого решения суда, был лживый повод следователя по фамилии Дощенко, который сказал, что он ворвался потому, что спасал какое-то имущество".

"Какое имущество - он так и не сказал. Он сказал, что ему показалось, что имуществу что-то угрожает. Он назвал это "обыск", незаконный обыск без постановления суда ... Он украл документы, подтверждающие законность приобретения и ввоза картин.", - добавил Игорь Головань.

"Это незаконное проникновение, это просто означает, что такой следователь, которому будет казаться, что у кого дома что-то там не так, может сломать дверь в любую квартиру и сказать, что он пытался кого-то спасать. Во время обыска было минимум 7 человек, я не думаю, что все были внесены в протокол, в этом мы будем разбираться с ними. Многие люди были с закрытыми лицами, это были не какие-то маски медицинские, не против вируса, а против журналистов. Мы будем оспаривать их, подавать заявление о преступлении, потому что теперь никто не может быть спокоен", - заявил адвокат.

Головань добавил, что "картины они оставили, но у них есть свои виды, судя по всему, на картины".

Ранее сообщалось, что Спецназ Государственного бюро расследований приехал в музей Ивана Гончара, где была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.