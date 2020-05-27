Представительство Украины в ООН призвало Россию отказаться от насилия и логики войны

Постоянное Представительство Украины при ООН призвало Россию отказаться от насилия и логики войны.

"Сегодня (26 мая. - Ред.) российские войска начали атаку на Донбассе, убив украинского военного. Режим прекращения огня нарушается ежедневно", - говорится на странице представительства в Facebook.

Подчеркивается, что Россия должна выполнить свои обязательства в соответствии с согласованным результатом саммита "нормандской четверки" в Париже и Минскими соглашениями.

Напомним, что за вчера оккупационные войска шесть раз открывали огонь, погиб один украинский военный.

За 25 мая российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Днем ранее оккупанты стреляли 12 раз, применяя запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм и 120 мм.