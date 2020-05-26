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На Донбассе погиб военный

Противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На Донбассе погиб военный
Фото: Макс Левин

Украинская армия понесла потери в результате боевых действий на Донбассе.

Штаб ООС сообщает, что вечером 26 мая российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников в Донецкой области.

Противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"К сожалению, один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и уверяет, что такие действия не останутся безнаказанными - за свои преступления враг понесет заслуженное наказание.

Ранее в вечерней сводке штаба ООС сообщалось, что с начала суток на Донбассе оккупанты открывали огонь только раз. Потерь с украинской стороны не было.

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