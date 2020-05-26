Фото: Макс Требухов

Возле Киевского городского совета во вторник, 26 мая, собрались около трех десятков активистов, протестующих против уничтожения Протасова Яра на Соломенке. Как сообщает корреспондент LB.ua, они провели небольшой митинги, на котором призвали вернуть яру статус "зеленой зоны".

Протесты против застройки Протасова Яра продолжаются с весны 2019 года, когда жители увидели вырубку леса и строительство бетонного забора. Застройщик - днепровская компания "Дайтона Груп". Проект предусматривает строительство высоток на месте зеленой зоны.

Активисты призвали Киевсовет проголосовать за изменение целевого назначения земучастков, где собираются строить, на "зеленую зону". Также они требуют отменить согласие на продление аренды земельного участка в Протасовом яру компанией "Бора" до 2022 года и публично заявить, что Киевсовет не давал согласия на субаренду участка "Дайтоной Груп".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Публичная позиция Виталия Кличко и вышеперечисленные решения Киевсовета, в случае их принятия, станут первым блоком решения проблем Протасова Яра, которые накапливались в нем с 2001 года при содействии бывших городских голов и молчаливого согласия нынешнего", - говорится в анонсе мероприятия.

В перспективе, по мнению участников протеста, необходимо внести изменения в проект Генерального плана Киева до 2025 года и включить 30 гектаров Протасова Яра зеленой зоной в исторический ареал города Киева.