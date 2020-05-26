Волонтеры за три часа собрали 168 тыс. гривен для залога фигурантке дела Шеремета Яне Дугарь

Остаток будет направлен на работу в судебном следствии.

Адвокат одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь сообщил, что для нее собрали 168 тыс. гривен, необходимые для внесения залога.

Об этом написала в фейсбуке волонтер Наталья Прилуцкая со ссылкой на адвоката Дугарь Виталия Коломийца.

"У нас получилось !!! За три часа. Друзья, денег достаточно! Больше не высылайте! От адвоката Виталия Коломийца: невероятно, но за три часа сумма собрана с избытком. Просим остановить платежи (удаляем реквизиты). Остаток будет направлен на работу в судебном следствии и по согласованию с основными учредителями для правовой помощи другим добровольцам", - сообщила она.

Напомним, в понедельник вечером Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения Яне Дугарь с ночного домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривен. Защита заявляла, что у нее нет денег для внесения залога.

Кроме того, Дугарь хотели взять на поруки пятеро человек, среди них - бывшие и действующие депутаты Верховной Рады, но суд отказал им в данном ходатайстве.

Ранее Печерский районный суд продлил арест фигуранта дела - музыканта Андрея Антоненко без права внесения залога до 23 июля. 4 февраля суд продлил на два месяца арест подозреваемой в убийстве Шеремета детскому врачу Юлии Кузьменко.