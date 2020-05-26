Тренды парфюмерии – 2020

Ароматы – часть моды, поэтому им свойственна цикличность. Что было актуальным 20 лет назад – может вновь обрести статус тренда спустя десятилетие. Так, женские духи в восьмидесятые ознаменовались тяжелыми, приторными букетами на основе белых цветов, тяжелыми, как 30-ти килограммовый рюкзак туриста. В девяностых ситуация изменилась: фрагрантика стала более чистой, разбавленной, легкой. Нулевые привнесли сладкие ноты. Проанализировав модные течения, можно спрогнозировать, какие тенденции будут актуальны в 20 годах 21 века.

1: Intense – формы ароматов

В 2019 году Модные дома продемонстрировали новые ароматы, в которых ощутимо повысилась интенсивность всех трех нот. Среди новинок – восточный древесный Guerlain Mon Guerlain, Dior Joy, Versace Eros Pour Femme. При контакте с кожей они только раскрываются со временем. Интенсивные версии – признанный хит сезона, так как они дают своим обладателям богатый букет любимых запахов.

2: Больше розы

Этот благородный цветок никогда не выйдет из моды. На нем построен парфюм Lancome Idole. Это шипровый аромат, в сердце которого – розовая вода и абсолют розы. Цветочная нота – чувствительная и нежная, строится из белых цветов жасмина. Шлейф формируют белый мускус и пачули.

В этом же году были созданы женские духи Issey Miyake L'Eau D'Issey Rose & Rose в и версии Intense. В его центре – королева цветов – роза. В композиции – 2 ее вида: столистная и болгарская. Их дополняют груша, розовый перец и малина, а в насыщенном, шелковистом шлейфе отчетливо звучит смесь кашмерана, пачули и амброксида.

3: Винтажные фужерные мужские ароматы

За последнее десятилетие бьюти-индустрия представила много мужских ароматов, которые следуют ультрасовременным минеральным и фужерным трендам. Самые яркие представители группы – Creed Aventus, Dior Sauvage и Montblanc Explorer. Все они наполнены воздушной легкостью благодаря акценту амброксана, и в каждом из них фужерный тон обеспечивает содержимому кристальный и почти спортивный характер.

4: Миндаль

Еще одна популярная нота этого года. Эти ноты привносят сложный запах в аромат, поскольку они многогранны: в них можно ощутить как вишневые оттенки, так древесные и ореховые. Миндаль присутствует в Elie Saab Girl Of Now Эли Сааба и Jean Paul Gaultier La Belle. В 2020 году эта тенденция активно набирает обороты.

5: Минималистичный дизайн

Гениальность кроется в простоте. Прямые линии, тончайшее стекло, приглушенные, пастельные, монохромные цвета – в тренде у дизайнеров, разрабатывающие флаконы для фрагрантики. Так, прямоугольный флакон Lancome Idole разработали из тончайшего стекла. Он получил статус самого тонкого в мире. Таким же путем пошли дизайнеры Chanel Gabrielle. Элегантность и утонченность будут диктовать тенденции в последующее десятилетие.