Украинская сеть обуви Miraton представила кроссовки новой коллекции для девушек на лето

Главная фишка любой модницы – модная обувь. Среди летних трендов массово представлены спортивные варианты. О самых актуальных моделях кроссовок поговорим далее.

Женские кроссовки

Для жаркой погоды отличный вариант – легкие женские кроссовки. В fashion-маркете «Миратон» представлены оригинальные кроссовки известных брендов, таких как Adidas, FILA, le Coq Sportif, PUMA, Under Armour, New Balance, Saucony, WINDSOR SMITH и других. Также в наличии модели производства собственных торговых марок Attizzare и Miraton.

Проверить оригинальность модели можно по штрих-коду и артикулу на официальных сайтах производителей. В online-store «Миратон» проводятся постоянные акции, благодаря которым можно стать обладателем качественной обуви и сумок со скидками 50% 40% и 30%.

Кроссовки Миратон

Давайте разберемся, какими должны быть летние кроссовки, чтобы вы чувствовали в них себя комфортно и оставались стильными всегда.

Самые подходящие цветовые решения

Для теплого времени года предпочтительны светлые и яркие расцветки. Гармонично впишется в летние образы обувь пастельных оттенков: бежевого, розового, голубого, а также с блестящими элементами: золотыми, серебристыми, бронзовыми. Интересно смотрится комбинирование разных цветов: салатового с вставками металлик, пудрового с золотым или оранжевого с фиолетовым.

Популярные модели кроссовок для лета

Такая обувь может быть как короткой, с перфорацией, так завышенной, доходящей до щиколоток (так называемые хайтопы), и даже грубой. В наличии варианты с тракторным рисунком протектора, криперы, а также изящные тонкие модели. Главная их особенность: легкая и гибкая подошва, амортизирующая и пружинистая, зачастую изготовленная из вспененных материалов. В них вы сможете не только отлично чувствовать себя при выполнении ежедневных дел, но и отправиться в длительную пешую прогулку, на пробежку или тренировку в спортзал.

Предпочтительные материалы для изготовления

Материал изготовления должен быть легким и дышащим, чтобы обеспечивать оптимальную циркуляцию воздуха. Это может быть качественный текстиль, сетка или натуральная кожа с комбинированными сетчатыми вставками. Кожа более прочна и комфортна в носке, а синтетический сетчатый материал прост в уходе и практически не ощутим на ноге. Незаменимым элементом для летней обуви является перфорация, которая обеспечивает продуманную систему вентиляции.

Без аксессуаров образ не может быть завершенным. Дополните свои луки сумками – стильными, яркими и функциональными. Сейчас в сети магазинов обуви и аксессуаров Miraton их можно приобрести со скидкой 30%.

Женские сумки

Продукция, представленная в «Миратон», выполнена с применением инновационных технологий и сочетает в себе высокое качество и комфорт при выгодной стоимости.