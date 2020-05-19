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В Киеве 20 мая прогнозируют сухую погоду и до 16 градусов тепла

На западе страны ожидаются дожди. 

В Киеве 20 мая прогнозируют сухую погоду и до 16 градусов тепла

В Киеве 20 мая облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +14…+16 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре. 

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в Карпатском регионе местами небольшой дождь; ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +14…+19 градусов. В Карпатах местами небольшой дождь, температура ночью и днем +4…+9 градусов.

В Сваляве ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, температура ночью +10…+12 градуса, днем +16…+18 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +14…+19 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +15…+20 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью умеренный дождь, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +16…+21 градус.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +18…+23 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +18…+23 градуса.

Напомним, на сегодня синоптики прогнозировали до +18 тепла в Киеве и кратковременные дожди. 

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Источник: "Українські новини"
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