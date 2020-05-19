В Киевской области объявили подозрение мошеннику, который нанес убытки государству на 10 млн гривен

В Киевской области правоохранители объявили подозрение мужчине, который нанес около 10 млн гривен убытков государству. Об этом сообщили на странице областной полиции в Facebook.

45-летний мужчина использовал поддельные документы и мошенническим путем завладел земельными участками в Васильковском районе.

"Полицейские установили, что три года назад злоумышленник использовал поддельные государственные акты и получил право собственности на землю, введя в заблуждение государственного регистратора", - говорится в сообщении.

Суд арестовал два земельных участка площадью более 35 гектаров. Фигуранту объявили подозрения по ч.4 ст. 358 (использование поддельных документов) и ч.4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в декабре 2019 года Служба безопасности разоблачила должностных лиц Обуховского городского совета, в том числе мэра города, в незаконном отчуждении земельного участка, принадлежащего к коммунальной собственности, что нанесло государству ущерб на более 4 млн гривен.