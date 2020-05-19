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Оккупанты из запрещенных крупнокалиберных минометов обстреляли Ореховое и Новотошковское

Потерь среди украинских военных нет. 

Оккупанты из запрещенных крупнокалиберных минометов обстреляли Ореховое и Новотошковское
Фото: www.facebook.com/pressjfo.news

За утро 19 мая российские вооруженные формирования несколько раз открывали огонь по позициям защитников на востоке Украины. В районе Орехового они применяли минометы 120 мм и 82 мм. Защитников Новотошковского обстреляли из минометов 120-го калибра, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Потерь среди украинских военных нет. В ответ на провокации военнослужащие Объединенных сил применяли штатные огневые методы. 

За 18 мая российские вооруженные формирования 11 раз открывали огонь. Украинские военные не пострадали. 

Возле Богдановки оккупанты применяли минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы. Рядом с Тарамчуком, Красногоровкой и Широкино стреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Новотошковского использовали минометы 82 мм и автоматические станковые гранатометы. По окрестностям Новолуганского и трижды возле Луганского российские наемники использовали гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

Рядом с Пивденным противник стрелял из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, рядом с Новоалександровкой - из автоматических станковых гранатометов.

"Несмотря на достигнутые договоренности, враг продолжает вооруженные провокации, в том числе и с применением запрещенного вооружения. В ответ на обстрелы наши подразделения, которые оборонялись, открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника", - добавили в Минобороны.

Дополнительно сообщается, что случаев заболевания коронавирусом среди состава Объединенных сил нет. 

Напомним, что за 17 мая российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате трое украинских военнослужащих получили ранения.

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