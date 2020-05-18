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За январь-марта 2020 численность населения Украины сократилась на 71,8 тысяч

За первый квартал прошлого года население Украины сократилось на 73,7 тыс. 

За январь-марта 2020 численность населения Украины сократилась на 71,8 тысяч
Фото: obozrevatel.com

По состоянию на 1 апреля 2020 численность населения Украины, по оценке Государственной службы статистики, составила 41 млн 830,6 тыс. человек.

За январь-март численность населения уменьшилась на 71,8 тысяч, говорится в отчете Госстатата

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 47 рожденных", - говорится в сообщении.

По состоянию на апрель 2019 года в Украине, по оценке Госстата, было 42 млн 79 тыс. За январь-март прошлого года численность населения уменьшилась на 73,7 тысяч человек. Таким образом, показатель уменьшения численности населения за первый квартал этого года ниже почти на две тысячи, чем за аналогичный период 2019. 

Сообщается, что данные для оценки численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированного Крыма и Севастополя. 

Фото: Госстат

"Данные о природном и миграционном движениях населения сформированы на основе административных данных без учета временно оккупированной АР Крым, Севастополя и части Донецкой и Луганской областей", - уточнили в Государственной службе статистики.

Напомним, что экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет опубликовал сравнительную статистику смертности в Украине за январь-апрель начиная с 2013 года. Показатели текущего года, несмотря на эпидемию коронавируса, самые низкие.

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