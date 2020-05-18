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Россиянин за взятку пытался перевезти в Украину два автобуса с людьми

Он был задержан при попытке передать 50 тыс. российских рублей украинском офицеру-пограничнику.

Россиянин за взятку пытался перевезти в Украину два автобуса с людьми

Военная прокуратура разоблачила гражданина, который имеет двойное гражданство - Республики Молдова и Российской Федерации, который пытался дать пограничнику взятку и провезти два автобуса с нелегалами из России в Украину в обход карантинных ограничений.

Об этом сообщается на сайте военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Отмечается, что задержанный в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Могилев-Подольский-Отач" пытался подкупить старшего лейтенанта Госпогранслужбы, начальника отделения инспекторов пограничной службы "Могилев-Подольский".

"Таким образом иностранец надеялся получить разрешение на беспрепятственный пропуск двух пассажирских автобусов с иностранцами через государственную границу на территорию Украины вне действующих ограничений карантина, направленных на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19", - отмечается в сообщении.

Гражданин РФ был задержан во время передачи суммы 50 тыс. российских рублей украинском офицеру-пограничнику.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

Напомним, ранее на границе с Россией обнаружили двух нарушителей самоизоляции.

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