За сутки коронавирус в Киеве подтвердили у 41 человека

Больше всего случаев - снова в Дарницком районе.

В Киеве за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирус у 41 человека. Один больной скончался.

Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось на 41 человек. Среди них - пятеро медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за это время - 49 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2321 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - рассказал он.

Кличко уточнл, что среди заболевших: 26 женщин в возрасте от 18 до 82 лет и 2 девочки - пяти и пятнадцати лет. А также 11 мужчин от 29 до 65 лет и два мальчика, которым по 9 лет. Госпитализировали четверо пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе - 11 больных. В Святошинском - 9 И по 6 случаев в Деснянском и Оболонском районах столицы", - отметил мэр.

Напомним, за сутки в Украине зафиксировано 325 новых случаев коронавируса.