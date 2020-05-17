Фоторепортер из США опровергла фейк "ЛНР" о ее изнасиловании украинскими военными

СМИ террористической группировки "Луганская народная республика" распространили фейк о том, что якобы украинские военные у Станицы Луганской изнасиловали фотографа американского информагентства POLARIS Дженнифер Туэр Блатти.

Фоторепортер опровергла такие сообщения.

"Эта информация - полная чушь. Если говорить словами президента США, это фейковые новости. Я не была в зоне боевых действий на Донбассе в течение месяцев. А все украинские солдаты, с которыми я работала, - звездные солдаты", - написала Блатти в фейсбуке.

Также фоторепортер признала необходимость блокировать пропагандистские российские сайты. Блатти привела примеры ссылок на фейковые сообщение в интернете по этому поводу.

"Мне сказали, что лишь немногие из этих ссылок можно открыть в Украине, поскольку российские СМИ в Украине заблокированы с 2014 года. Я могу понять, почему", - написала американка.

Она указала, что источником информации является так называемая "народная милиция ЛНР".