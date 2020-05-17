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В Киевской области три человека погибли в результате столкновения ВАЗа с деревом

Еще двое пассажиров получили травмы.

Фото: ГосЧС

В Киевской области три человека погибли в результате столкновения ВАЗа с деревом. Об этом сообщили в ГосЧС.

Авария произошла в ночь на 17 мая в селе Пороскотень.

В результате ДТП погиб водитель и двое пассажиров 1996, 1997 годов рождения. Двое девушек 1996 и 1997 года рождения получили травмы. Их госпитализировали в Бородянскую центральную больницу.

Спасателям пришлось деблокировать погибших с помощью спецоборудования.

Причины ДТП устанавливает полиция.

Напомним, в селе возле Киева из-за задымления дороги произошло семь ДТП с участием больше 10 автомобилей.

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