В Киевской области три человека погибли в результате столкновения ВАЗа с деревом. Об этом сообщили в ГосЧС.
Авария произошла в ночь на 17 мая в селе Пороскотень.
В результате ДТП погиб водитель и двое пассажиров 1996, 1997 годов рождения. Двое девушек 1996 и 1997 года рождения получили травмы. Их госпитализировали в Бородянскую центральную больницу.
Спасателям пришлось деблокировать погибших с помощью спецоборудования.
Причины ДТП устанавливает полиция.
Напомним, в селе возле Киева из-за задымления дороги произошло семь ДТП с участием больше 10 автомобилей.