В Киеве возле метро "Почайна" после ремонта открыли движение путепроводами на пересечении ул. Богатырской с проспектами Оболонский и Бандеры. Об этом сообщили в Киевавтодоре.
"Мы завершили первый этап ремонта развязки, которая имеет четыре путепровода. На двух путепроводах обустроили новую железобетонную плиту, заменили опорные части на опорах (для этого домкратами поднимали все прогоны)", - говорится в сообщении.
На путепроводах также установили современную гидроизоляцию, двухслойное асфальтовое покрытие, энергосберегающее освещение.
В ведомстве отметили, что 17 мая уже начали работы на двух других путепроводах в направлении выезда из Киева.
Весь комплекс работ планируют завершить до конца 2020 года.
Напомним, в апреле в Киеве ограничивали движение по мосту Патона из-за ремонтных работ.