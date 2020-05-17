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Возле метро "Почайна" в Киеве открыли движение путепроводами после ремонта

Реконструкцию развязки планируют завершить до конца 2020 года.

Фото: Киевавтодор

В Киеве возле метро "Почайна" после ремонта открыли движение путепроводами на пересечении ул. Богатырской с проспектами Оболонский и Бандеры. Об этом сообщили в Киевавтодоре.

"Мы завершили первый этап ремонта развязки, которая имеет четыре путепровода. На двух путепроводах обустроили новую железобетонную плиту, заменили опорные части на опорах (для этого домкратами поднимали все прогоны)", - говорится в сообщении.

На путепроводах также установили современную гидроизоляцию, двухслойное асфальтовое покрытие, энергосберегающее освещение.

В ведомстве отметили, что 17 мая уже начали работы на двух других путепроводах в направлении выезда из Киева.

Весь комплекс работ планируют завершить до конца 2020 года.

Фото: Киевавтодор

Фото: Павел Авдокушин - facebook.com/PavelAvdokushynReviewer

Фото: Павел Авдокушин - facebook.com/PavelAvdokushynReviewer

Напомним, в апреле в Киеве ограничивали движение по мосту Патона из-за ремонтных работ.

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