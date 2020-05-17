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В одесском аэропорту завершили бетонные работы на взлетно-посадочной полосе

Новая ВПП готова на 98%.

Фото: https://www.facebook.com/velyke.bud

В международном аэропорту "Одесса" закончили бетонные работы на взлетно-посадочной полосе. Думская сообщает, что новая ВПП готова на 98%.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, который посетил аэропорт 15 мая, завершение всех работ, в том числе по новому перонному комплексу, ожидается к концу июня.

Фото: https://www.facebook.com/velyke.bud

"Введение в эксплуатацию новой взлетки позволит аэропорту принимать без ограничений более "тяжелые" самолеты, чем сейчас. В перспективе станет возможной и посадка 777-х. Это случится после завершения четвертого этапа реконструкции аэродромного комплекса, который стартует в 2022 году", - пишет издание.

На четвертом этапе взлетную полосу планируют продлить до 3200 метров.

Фото: https://www.facebook.com/velyke.bud

Фото: https://www.facebook.com/velyke.bud

Напомним, реконструкция аэропорта началась в 2017 году. По состоянию на май 2020 года общая стоимость выполненных работ составила 2 млрд 231 млн гривен. 

Новая ВПП Одесского аэропорта будет иметь длину 2800 метров и ширину 45 метров. После завершения строительства аэропорт сможет принимать самолеты типа "Вoeing-757" и "Вoeing-767", а также другие борта вместимостью около 300 пассажиров.

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