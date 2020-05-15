Полиция открыла дело из-за вспышки коронавируса в киевском интернате

Ранее сообщалось, что заболел 81 человек.

По факту нарушения санитарных норм в Дарницком доме-интернате для девушек в Киеве проводится досудебное расследование в связи с выявлением коронавируса у воспитанников и персонала.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в фейсбуке.

"В Дарницкое управление полиции поступило сообщение о том, что в доме-интернате на улице Елочной после проведения ПЦР-тестов выявлено заболевание коронавирусом у воспитанников и персонала учреждения", - говорится в сообщении.

Собранные материалы по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.2 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса. Санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Сейчас на месте происшествия правоохранители обеспечивают охрану учреждения и контролируют режим пропуска с соблюдением карантинных требований.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве произошла новая вспышка коронавируса COVID-19 - заболевание подтвердили у 81 человека.

Ранее сообщалось, что за 14 мая в Киеве подтвердили 56 новых случаев заболевания. Среди них - 10 детей и 9 медиков