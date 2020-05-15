Российский рэпер, который незаконно посещал оккупированный Крым, анонсировал тур по Украине

Алексею Долматову был запрещен въезд в Украину в 2016 году.

Российский рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, анонсировал тур по городам Украины.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале.

"Недавно на своей странице в Instagram гражданин РФ Алексей Долматов, он же - рэпер «Гуф», анонсировал гастрольный тур по городам Украины", - говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что Долматову был запрещен въезд на территорию Украины после его выступления во временно оккупированном Крыму.

"Поэтому посетить Украину он может только во сне", - заявили в спецслужбе.

Кроме того, Долматов в своем инстаграме также анонсировал открытие своего магазина в центре Киева. Он рассказал, что бутик бренда LUGANG появится на улице Пирогова. По его словам, сейчас магазин работает онлайн, а после карантина откроется полноценно.

Напомним, в 2016 году Долматову был запрещен въезд в Украину. Также в 2018 году сообщалось, что был внесен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.