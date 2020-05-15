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В Закарпатской области во двор депутата бросили "коктейль Молотова"

Пожар хозяевам удалось погасить своими силами, никто не пострадал.

В Закарпатской области во двор депутата бросили "коктейль Молотова"
Михаил Лаба
Фото: facebook.com/suspilne.zakarpattia

В Закарпатской области во двор народного депутата от "Слуги народа" Михаила Лабы неизвестные бросили "коктейль Молотова".

Об этом сообщил он сам местному изданию "Перший".

По словам Лабы, неизвестный бросил ему во двор "коктейль Молотова" примерно в 00:45. Бутылка с зажигательной смесью попала на террасу. Огонь удалось потушить самостоятельно, до приезда пожарных.

В полиции уточнили, что бутылка попала в деревянную беседку, после чего та вспыхнула.

"Пожар хозяевам удалось погасить своими силами, никто не пострадал. На месте ЧП работала следственно-оперативная группа полиции, эксперты-криминалисты и кинологи. Открыто уголовное дело по ст. 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Ровно в дом депутата горсовета бросили гранату.

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