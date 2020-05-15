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Киевский завод "Маяк" изготовил новую партию пулеметов для БТР

Предприятие планирует постепенно наращивать темпы их производства.

Киевский завод "Маяк" изготовил новую партию пулеметов для БТР
Фото: ukroboronprom.com.ua

Киевский завод "Маяк", входящая в состав госконцерна "Укроборонпром", отгрузил очередную партию из пяти пулеметов для бронетранспортеров, изготавливаемых на Харьковском конструкторском бюро по машиностроению имени А.А. Морозова (ХКБМ).

Об этом сообщается на сайте госконцерна.

"Завод "Маяк", специализирующийся на разработке и изготовлении стрелкового и артиллерийского оружия, является соисполнителем государственного контракта ХКБМ и Министерства обороны. Разблокирование и возобновление этого контракта позволило стабилизировать работу предприятия и полностью возобновить изготовление пулеметов, а также других видов оружия", - говорится в сообщении.

В "Укроборонпроме" напомнили, что первые отгрузки военным бронетехники после возобновления работ по контракту состоялись в декабре 2019 года. Сегодня ХКБМ, "Маяк" и другие соисполнители выполнили 60% государственного контракта.

"Возобновление производства всех видов оружия на заводе «Маяк» продолжается. Мы полностью наладили изготовление пулеметов для бронетранспортеров и сейчас постепенно наращиваем темпы их производства", - отметил директор завода Виктор Квас.

Напомним, ранее ВСУ получили новую партию БТРов, в корпусах которых ранее обнаружили трещины.

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