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В Черниговской области проходят испытания модернизированного танка Т-72

Из танка стреляют управляемой ракетой "Комбат"

В Черниговской области проходят испытания модернизированного танка Т-72
Т-72
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В Черниговской области государственный НИИ испытаний и сертификации вооружения и военной техники проводит испытания модернизированного образца танка Т-72.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Генштаба ВСУ.

Отмечается, что из танка стреляют управляемой ракетой "Комбат". Специалисты НИИ замеряют дальность, точность и скорость стрельбы при помощи радарной системы MFTR210040.

"Радарная система MFTR210040 фиксирует с высокой точностью траекторные параметры ракетных и артиллерийских боеприпасов всех калибров, а также самолетов и БПЛА и записывает все траекторные параметры объекта и может воспроизвести их в любой конкретной точке полета. Максимальная дальность сопровождения объектов (в зависимости от метеоусловий и ЭПР объекта) до 250 км", - отмечается в сообщении.

После того, как первые результаты будут обработаны, испытания будут продолжены.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, в начале марта госконцерн "Укроборонпром" выполнил контракт на модернизацию 30 танков Т-72.

В апреле Т-72 испытали под водой.

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