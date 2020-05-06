В Черниговской области государственный НИИ испытаний и сертификации вооружения и военной техники проводит испытания модернизированного образца танка Т-72.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Генштаба ВСУ.

Отмечается, что из танка стреляют управляемой ракетой "Комбат". Специалисты НИИ замеряют дальность, точность и скорость стрельбы при помощи радарной системы MFTR210040.

"Радарная система MFTR210040 фиксирует с высокой точностью траекторные параметры ракетных и артиллерийских боеприпасов всех калибров, а также самолетов и БПЛА и записывает все траекторные параметры объекта и может воспроизвести их в любой конкретной точке полета. Максимальная дальность сопровождения объектов (в зависимости от метеоусловий и ЭПР объекта) до 250 км", - отмечается в сообщении.

После того, как первые результаты будут обработаны, испытания будут продолжены.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, в начале марта госконцерн "Укроборонпром" выполнил контракт на модернизацию 30 танков Т-72.

В апреле Т-72 испытали под водой.