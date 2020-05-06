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За 5 мая в Украину эвакуировали еще около 100 граждан

Всего пассажиропоток за сутки составил 12 000 человек, из них у двоих экспресс-тесты показали коронавирус. 

За 5 мая в Украину эвакуировали еще около 100 граждан
Фото: ГПСУ

За 5 мая в Украину эвакуировали еще около 100 граждан. Они прибыли рейсом из Дортмунда, Германия. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Во время температурного скрининга пассажиров в аэропорту "Борисполь" людей с повышенной температурой не зафиксировали. Все пассажиры установили мобильное приложения "Дия" и обязались находиться на самоизоляции.

"Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение пограничники проверили в ходе паспортного контроля", - говорится в сообщении.

В целом пассажиропоток через украинскую границу составил 12 000 человек. Среди тех, кто въезжал, было два человека с положительными результатами на коронавирус. Их доставили на обсервацию в инфекционную больницу во Львов.

Пограничников, которые контактировали с ними, также отправили на обсервацию по месту жительства. Также представители ГПСУ дезинфицировали помещения.

Напомним, что всех эвакуированных украинцев делят на две группы. Первая - те, у кого есть смартфоны, чтобы установить приложения "Дия" для контроля за обсервацией. Они вводят адрес, по которому обязуются самоизолироваться, и обязаны находиться по нему две недели.

Вторая - люди без смартфонов. Они будут проходить обсервацию "в классическом формате", то есть в подготовленных государством локациях. 

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