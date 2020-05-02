На Волыни со стрельбой остановили контрабандистов, которые пытались дроном переправить два мешка масок

На Волыни со стрельбой остановили мужчин, которые пытались с помощью дрона переправить через госграницу два пакета с медицинскими масками. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Инцидент произошел 1 мая у населенного пункте Иваничи Волынской области.

"Пограничники получили информацию о шуме летательного аппарата вблизи государственной границы. У одного из населенных пунктов военные обнаружили автомобиль, но водитель не отреагировал на требование остановиться и прибег к бегству", - говорится в сообщении.

Пограничники догнали автомобиль в лесном массиве. Водитель попытался наехать на них. Учитывая угрозу, сотрудники Госпогранслужбы выстрелили по колесам автомобиля, после чего транспортное средство все же удалось остановить.

Водитель получил осколочные ранения. Пограничники оказали нарушителю первую медицинскую помощь до приезда скорой.

Также пограничники выяснили, что кроме водителя в автомобиле находились еще трое пассажиров, двое из которых скрылись.

В ходе поисковых мероприятий сотрудники ГПСУ обнаружили гражданина с документами и установили, что его уже задерживали польские пограничники за перемещения табачных изделий.

Кроме того, на месте происшествия было обнаружено летательный аппарат и два пакета с защитными масками.

Фото: https://dpsu.gov.ua

Напомним, ранее Кабмин предложил ввести уголовную ответственность за контрабанду масок.