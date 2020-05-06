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Оккупационные войска обстреляли Павлополь, ранен украинский военный

Военный госпитализирован, ему предоставили необходимую помощь. 

Оккупационные войска обстреляли Павлополь, ранен украинский военный
Фото: uazmi.org

Вооруженные формирования России 6 мая в который раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и обстреляли позиции Объединенных сил. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

"Противник применил автоматические станковые гранатометы против защитников неселенного пункта Павлополь (Донецкая область. - Ред.). Вследствие вражеских обстрелов один военный Объединенных сил получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Военный был госпитализирован в военно-медицинское учреждение, ему предоставили необходимую помощь.

Отмечается, что такие действия оккупантов не остались без ответа - украинские военные дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются.

Напомним, что за сутки 5 мая вооруженные формирования России на Донбассе 15 раз открывали огонь, в том числе из запрещенных минометов калибра 82 мм. Пострадали двое украинских военных. 

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